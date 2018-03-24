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24 Mart 2018 Cumartesi günü yayınlandı
Batman'daki terör operasyonu - SİİRT

Batman'daki terör operasyonu - SİİRT

- Yaralı uzman çavuşun Siirt Devlet Hastanesine getirilmesi - Detay görüntülerBatman'daki terör operasyonu - Hasankeyf ilçesine bağlı Kelekçi köyü Mava Dağı'nda PKK'lı teröristlere yönelik sürdürülen operasyonda bir asker şehit olduBATMAN (AA) - Batman'ın Hasankeyf ilçesine bağlı Kelekçi köyü Mava Dağı'nda terör örgütü PKK mensuplarına yönelik devam eden operasyonda, bir asker şehit düştü.Alınan bilgiye göre, güvenlik güçlerince Hasankeyf ilçesine bağlı Kelekçi köyü Mava Dağı'nda terör örgütü PKK'ya yönelik başlatılan operasyon sürüyor.Operasyonda ağır yaralanan bir asker, kaldırıldığı Siirt Devlet Hastanesinde müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu.Dün, PKK'lı teröristlere yönelik başlatılan arama tarama faaliyeti sırasında çıkan çatışmada Uzman Çavuş Bülent Doğan şehit olmuş, ardından başlatılan operasyonda iki terörist etkisiz hale getirilmişti.

Güvenlik Güçleri Uzman Çavuş Terör Operasyonu Terör Örgütü Teröristler 

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