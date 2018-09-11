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11 Eylül 2018 Salı günü yayınlandı
Batman’daki taciz iddiasının görgü tanığı konuştu Haberi

Batman’daki taciz iddiasının görgü tanığı konuştu Haberi

Olayın yaşandığı yerden ve parktan detay

Görgü Tanığı Küçük Kız Taciz İddiası Kız Çocuğu Sınır Dışı 

-Görgü tanığı Habip Songur ile röportaj
-Genel ve detay

( BATMAN - TOPLU) BATMAN

- Batman’da Afgan uyruklu şahsın 8 yaşındaki kız çocuğunu taciz ettiği iddiasıyla ilgili konuşan görgü tanığı, şahsın sınır dışı edilmesini istedi. Batman’da merkez Kültür Mahallesi Adalet Caddesi üzerinde 29 yaşındaki Afgan uyruklu N.G. adlı şahsın, parkta oynayan 8 yaşındaki kız çocuğunu taciz ettiği iddiaları üzerine vatandaşlarca linç edilmeye çalışıldığı olayın görgü tanıdığı, yaşananları İhlas Haber Ajansı’na

anlattı. Habip Songur adlı vatandaş, şahsın parkın önünde çocuğu kaçırmaya kalkıştığını belirterek, “Ailesi ve yakınları ile evredeki vatandaşlar olayı gördü ve onu linç etmeye başladılar. Çevredeki vatandaşlar küçük kız çocuğunu kaçırmasını önlediler. Darp edildiği esnada vatandaşların elinden kaçtı. Şahsın sınır dışı edilmesini istiyoruz” dedi.
(OA-MP-Y)
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