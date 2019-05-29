Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
29 Mayıs 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Batman'da yetim çocuklara bayramlık

Batman'da yetim çocuklara bayramlık

- Yetim çocukların elbise ve ayakkabı seçmesi - İHH Batman Şube Başkanı Mehmet Latif Kaya'nın konuşması - DetaylarBATMAN (AA) - Batman 'da İHH İnsani Yardım Derneği tarafından, hayırseverlerin desteğiyle kentte yetim çocuklara bayramlık hediye edildi.Bir alışveriş merkezine davet edilen yetim çocuklar diledikleri ve beğendikleri kıyafet ve ayakkabıları beğenip, almanın mutluluğunu yaşadı.İHH İnsani Yardım Derneği Batman Şube Başkanı Mehmet Latif Kaya, yaptığı açıklamada, yetim çocukların Hazreti Muhammed'in emaneti olduğunu belirterek, ramazan boyunca toplam 800 yetime giysi yardımında bulunduklarını söyledi.

Kaya, "Hayırseverlerden Allah razı olsun. İnşallah çocuklar bayrama mutlu ve güzel bir şekilde girer." dedi.
Bayramlık alan çocuklar da sunulan destekten dolayı teşekkür etti.

Alışveriş Yetim Çocuklar Yetim Çocuk Hayırseverler Alışveriş Merkezi 

İlgili Foto Galeriler
999350 Litre Su ve 3000 Balık999350 Litre Su ve 3000 Balık
MHP Genel Başkanı Bahçeli AVM Ziyaret EttiMHP Genel Başkanı Bahçeli AVM Ziyaret Etti
Çocuklara Kıymayın Efendiler...Çocuklara Kıymayın Efendiler...
Star Wars Güç Uyanıyor'un Özel GösterimiStar Wars Güç Uyanıyor'un Özel Gösterimi
Pascal Nouma böyle görüntülendiPascal Nouma böyle görüntülendi
Elinde Poşetlerle Görüntülenince UtandıElinde Poşetlerle Görüntülenince Utandı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı