Batman'da vatandaşlar imar barışı konusunda bilgilendiriliyor
- Batman şehrinin muhtelif yerlerinden genel ve detay görüntüler - Batman Çevre ve Şehircilik İl Müdürülüğü binasının detay görüntüsü - Batman Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Müzaffer Özkan'ın konuşması - Vatandaşların konuşmasıBATMAN (AA) - .Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Muzaffer Özkan, yaptığı açıklamada, imar barışı konusunda vatandaşları bilgilendirmek amacıyla kurumda masa kurduklarını, mesai saatleri içerisinde bilgi almaya gelen vatandaşlara yardımcı olduklarını söyledi.
Başvuruların yoğun olduğunu kaydeden Özkan, imar barışı düzenlemesinin Türkiye'nin yıllardır süre gelen bir probleminin ortadan kaldırılmasına yönelik yapılan bir çalışma olduğunu belirtti. Yapısı ruhsatsız olanlar veya ruhsatı olup da yapı projesine aykırı yapılanların bu yasadan yararlanması halinde elektrik, su ve doğalgaz aboneliği gibi sıkıntılarını ortadan kaldıracağını kaydeden Özkan, 31 Ekim'de müracaatların sona ereceğini, vatandaşların bu yasadan faydalanmasını önemsediklerini bildirdi.Özkan, kentte yaklaşık 35 bin başvuru beklediklerini aktardı.