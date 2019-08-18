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18 Ağustos 2019 Pazar günü yayınlandı
Batman'da trafik kazası: 2 ölü, 3 yaralı Haberi

Batman'da trafik kazası: 2 ölü, 3 yaralı Haberi

- Batman 'da trafik kazası - 2 ölü, 3 yaralı - Olay yerinden detay görüntüler - Şarampole devrilen kamyonetten detaylar - Sağlık ekiplerinin kazaya müdahalesi - Sason ilçesinde şarampole devrilen kamyonetteki anne ile oğlu hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandıBATMAN (AA) - Batman 'ın Sason ilçesinde şarampole devrilen kamyonetteki 2 kişi öldü, 3 kişi ağır yaralandı.Alınan bilgiye göre, Yücebağ Beldesi Günlüce köyünden Sason'a giden Arslan Acet yönetimindeki 61 FH 105 plakalı kamyonet, şarampole devrildi.Kazada anne Halise ile askerden yeni gelen oğlu Serkan Acet olay yerinde hayatını kaybetti.Ağır yaralanan Şazin, Şahabettin ve Cuma Acet ise 112 Acil Sağlık ekiplerince Sason Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Trafik Kazası 

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