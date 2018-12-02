Batman’da trafik kazası: 1 ölü, 4 yaralı

- Batman-Hasankeyf karayolunda kontrolden çıkan kamyonetin kayalıklara çarpması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı. Kaza, Hasankeyf yolu Suçeken köyü yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 63 F 1193 plakalı kamyonet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak, kayalıklara çarptı. Kazada, Berat G. (18) olay yerinde hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla Batman'daki hastanelere kaldırılarak, tedavi altına alındı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.