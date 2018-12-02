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02 Aralık 2018 Pazar günü yayınlandı
Batman’da trafik kazası: 1 ölü, 4 yaralı

Batman’da trafik kazası: 1 ölü, 4 yaralı

Yaralılardan görüntüler

Hastane Kayalı Trafik Kazası Direksiyon Trol 

-Ölen vatandaşın fotoğrafı

( BATMAN ) BATMAN

- Batman-Hasankeyf karayolunda kontrolden çıkan kamyonetin kayalıklara çarpması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı. Kaza, Hasankeyf yolu Suçeken köyü yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 63 F 1193 plakalı kamyonet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak, kayalıklara çarptı. Kazada, Berat G. (18) olay yerinde hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla Batman'daki hastanelere kaldırılarak, tedavi altına alındı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
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