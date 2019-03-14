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14 Mart 2019 Perşembe günü yayınlandı
Batman'da terör operasyonu...Teröristlerin kullandığı güneş paneli ele geçirildi

Batman'da terör operasyonu...Teröristlerin kullandığı güneş paneli ele geçirildi

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Terör Operasyonu Terör Örgütü 

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( BATMAN ) BATMAN

- Batman'da düzenlenen operasyonlarda, terör örgütü PKK mensuplarının kullandığı güneş paneli ile patlayıcı yapımında kullanılan malzeme ele geçirildi. Batman İl Jandarma Komutanlığı tarafından Batman’ın Sason ve Kozluk ilçesi sınırında terör örgütü PKK’ya yönelik yapılan operasyonda patlayıcı yapımında kullanılan malzeme ele geçirildi. Operasyonda, 2 adet güneş paneli, 1 adet 18 kilogram tenekeye hazırlanmış el yapımı patlayıcı, 10 metre kablo, 6’lı pil bloku, 1 litre mazot ve yaşam malzemesi ele geçirildi. Delil niteliği taşıyan malzemeler muhafaza altına alınırken diğer malzemeler imha edildiği öğrenildi.
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