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06 Aralık 2019 Cuma günü yayınlandı
Batman’da sokak ortasında cinayet

Batman’da sokak ortasında cinayet

Kafasından vurulan adamın görüntüsünden detay

Güvenlik Güçleri Akalan Polis Ekipleri Sağlık Ekipleri Cinayet 

-112 sağlık ekiplerinin olay yerine gelmesinden detay
-Olay yerinde toplanan vatandaşların görüntüsünden detay
-Ceset torbasıyla üstü örtülen adamın görüntüsünden detay
-Ambulans görüntüsünden detay
-Olay yeri görüntüsünden detay

( BATMAN ) BATMAN

- Batman’da bir şahıs, sokakta arkasından yaklaştığı kişiyi kurşun yağdırarak öldürdü. Olay sonrası kaçan zanlı, polis tarafından yakalandı.Edinilen bilgilere göre, olay saat 16.00 sularında Bahçelievler Mahallesi Turgut Özal Bulvarı üzerinde meydana geldi. M.B., önünde yürüyen Rıfat Bilici'nin başına silahla 5 el ateş etti. M.B. olay yerinden kaçarken, bu sırada bölgeden geçen bir doktor kanlar içinde yere yığılan Rıfat Bilici'ye müdahale etti. Doktorun tüm müdahalesine rağmen Bilici kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Çevredekilerin haber vermesi ile olay yerine 112 acil sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Hayatını kaybeden Rıfat Bilici'nin cenazesi, otopsi yapılmak üzere ambulansla Batman Bölge Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kaçan zanlı, güvenlik güçlerinin çalışması sonucu kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.Olayla ilgili geniş çapta inceleme başlatıldı.
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