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24 Kasım 2018 Cumartesi günü yayınlandı
Batman’da şehit öğretmenler anıldı İzle

Batman’da şehit öğretmenler anıldı İzle

Sason Aydınlık Köyü’nden detay

Öğretmenler Müzik Öğretmeni Öğretmen Eğitim Şehitleri Öğrenciler 

-Anma programında okunan dualardan detay
-Öğretmen Kemal Belge’nin konuşması
-Köy muhtarı Alican Çıdam, köy sakinleri Abbas Kara ve Aziz Çeper’in konuşmaları
-Sason İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Emin Çağlayan’ın konuşması
-Çocukların Şehit Öğretmen Erkan Özcan’ın masasına çiçek bırakması
-Müdür Çağlayan’ın öğretmenlere çiçek vermesi

( BATMAN ) BATMAN

- Batman’da çeşitli tarihlerde terör olaylarında şehit olan öğretmenler, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısı ile Sason’un Aydınlık Köyü İlkokulu’nda düzenlenen etkinlikle anıldı. Batman’ın Sason İlçesi Aydınlık Köyü’nde Sason Şehit Aileleri ve Gazilerle Yardımlaşma Dayanışma Derneği ile Sason İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen programda kentte yaşanan terör olaylarında şehit olan öğretmenler dualarla anıldı. Aydınlık Köyü İlkokulu bahçesinde düzenlenen program, okunan dualarla başlayan program, daha sonra öğretmen Kemal Belge'nin konuşması ile devam etti. Belge, elinde kaleminden başka hiçbir şey bulunmayan, sadece memleketin güllerini yetiştirmek için Türkiye'nin her köşesinden gelerek buralarda bu kutsal mesleği icra ederken öğretmenlerin şehit olduğunu söyledi.

Belge, "6 Aralık 1984’te Sason İlçe Milli Eğitim Müdürü Şekip Akın, 29 Mayıs 1994’de Aydınlık Köyü İlkokul Müdürü Erkan Özcan, 23 Eylül 1994’te Beşiri Çevrimova İlköğretim Okulu öğretmenleri Mustafa Gümüş ve Adnan Tunca, 9 Haziran 2016’da müzik öğretmeni Şenay Aybüke Yalçın ve bunlar gibi yüzlerce öğretmen ve tüm şehitlerimiz için buradayız" dedi.
Daha sonra konuşan Sason İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Emin Çağlayan, ise şehit olan öğretmenleri anmak için toplandıklarını söyledi.

Çağlayan, kendileri için sadece eğitim şehitlerinin değil tarih boyunca tüm şehitlerin onurlu insanlar olduğunu kaydetti.
"Öğretmenlerimizi seviyoruz" Aydınlık Köyü Muhtarı Alican Çıdam da, öğretmenleri sevdiklerini ve onların her zaman yanlarında olduklarını, şehit olan tüm öğretmenlere Allah'tan rahmet dilediklerini söyledi.

Köy sakinlerinden Abbas Kara da, hiçbir öğretmenin parmağına diken batmasını istemediklerini belirtti.
Köy sakinlerinden Aziz Çeper ise, öğretmenlerin çocuklarını eğitmek için köylerine geldiğini ve onların her zaman yanlarında olup destek vereceklerini ifade etti.
Aydınlık Köyü İlkokulu öğrencileri 29 Mayıs 1994 tarihinde şehit olan öğretmen Erkan Özcan’ın masasına karanfiller bıraktı. İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Emin Çağlayan ise köy öğretmenlerine çiçek takdim ettikten sonra anma programı sona erdi. (EA-YRT-
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