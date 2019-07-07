-Olay yerine gelen zıhrılı ekiplerden detay

-Olay yerinde incelme yapan bekçilerden detay

-Mahalede devriye atan ekiplerden detay

-Batman Bölge devlet hastanesi acilinden detay,

-Genel detay



( BATMAN ) Batman'da Kimlik Soran Bekçilere Silahlı Saldırı BATMAN



- Bir gurup Batman'ın Bahçelievler mahallesinde bekçilerin GBT sorgusundan kaçtı. Kaçan şüpheliler bekçilere silahlı saldırı düzenledi olayda bir bekçi ve Ağabeyi yaralandı. Ediken bilgiye göre Bahçelievler Mahallesi Petrol İlkokulu önünde gece devriyesi atan Emniyet Müdürlüğünde görevli gece bekçileri, çevreye rahatsızlık veren bir gurubu durdurarak kimlik kontrolü yapmak istedi. Bu sırada bekçilere mukavemet yapan bir kişi bekçilere tabanca ile ateş açtı. Mermilerin isabet ettiği bekçi Bayram Kara(26) ile o sırada yanında bulunan ağabeyi Ramazan Kara(29) yaralandı. Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye çok sayıda özel harekat polisi ile 112 Acil Sağlık Ekipleri sevk edildi. Hastaneye kaldırılan bekçi Kara ile ağabeyi Ramazan Kara tedavi altına alındı. Ağabey Kara'nın hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi. Olay yerine çok sayıda destek ekibi sevk edildi. Şüphelinin peşine düşen polis ekipleri, ara sokakları didik didik aradı. Okulun etrafını emniyet şeridiyle kapatan polis, çevredeki mermi kovanlarını topladı. Gözaltına alınan kişi sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. Olay ile ilgili inceleme sürüyor.

