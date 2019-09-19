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19 Eylül 2019 Perşembe günü yayınlandı
Batman'da kaybolan esnafın cesedi Diyarbakır'da bulundu - BATMAN

Batman'da kaybolan esnafın cesedi Diyarbakır'da bulundu - BATMAN

- Olay yeri - Cesedin kanaldan çıkarılması Batman 'da kaybolan esnafın cesedi Diyarbakır'da bulundu - Silvan ilçesinde sulama kanalında cesedi bulunan esnaf Mehmet Salih Tuncer'in, yapılan ilk incelemede silahla vurulduktan sonra kanala atıldığı tespit edildiBATMAN (AA) - Batman 'da 10 gündür haber alınamayan esnafın cesedi, Diyarbakır Silvan ilçesindeki sulama kanalında bulundu. Batman 'da otomobil galerisi bulunan ve 9 Eylül'de ailesine alacağını tahsil etmek için bankaya gideceğini belirten Mehmet Salih Tuncer'den (48) haber alamayan yakınlarının durumu polise bildirmesi üzerine başlatılan arama çalışmaları, İl Emniyet Müdürü Mehmet Ali Akkaplan öncülüğünde yürütüldü.100 kişilik ekip tarafından kadavra ekiplerinin katılımıyla sürdürülen kapsamlı çalışmalar sonucu 5 çocuk babası Tuncer'in cesedine Silvan ilçesinin Akçeltik Mahallesi'ndeki sulama kanalında ulaşıldı.Yapılan ilk incelemede Tuncer'in silahla vurulduktan sonra sulama kanalına atıldığı tespit edildi.Tuncer'in cesedi otopsi için Diyarbakır Selahaddin Eyyubi Devlet Hastanesine gönderildi. Batman 'da otomobil galerisi bulunan ve 9 Eylül'de ailesine, alacağını tahsil etmek için bankaya gideceğini belirten Mehmet Salih Tuncer'den haber alamayan yakınları durumu polise bildirmiş, evli ve 5 çocuk babası Tuncer'in bulunması için yürütülen arama çalışmaları kapsamında Diyarbakır - Bitlis kara yolunda aracına ulaşılmıştı.Yol kenarında bulunan 13 KE 182 plakalı kamyonette yapılan incelemede kan ve kurşun izlerine rastlanmıştı.

Kanald Otomobil Galerisi Polis Sulama Kanalı Kadavra 

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