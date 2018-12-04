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04 Aralık 2018 Salı günü yayınlandı
Batman'da kapanan köy yolları ulaşıma açıldı

Batman'da kapanan köy yolları ulaşıma açıldı

- Mereto Dağı detayı - Kapanan yolların açılışı - Drone görüntüsü - İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Abdulkadir Özer ile röportaj - Sason ve Kozluk ilçelerinde sağanak sonucu yaşanan heyelan sırasında kapanan Kaleyolu - Dikbayır ve Yenidoğan grup köy yollarında ulaşım sağlanmaya başladı - İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Abdulkadir Özer: - "Tüm zorlu koşullara rağmen çalışmalarımız yürütülüyor"BATMAN (AA) - Batman 'ın Sason ve Kozluk ilçelerinde heyelan nedeniyle kapanan Kaleyolu - Dikbayır ve Yenidoğan grup köy yolları, 3 gün süren çalışma sonucu ulaşıma açıldı.Sason'da 2821 rakımlı Mereto Dağı eteklerinden geçen Kaleyolu - Dikbayır grup köy yolu ile Kozluk ilçesindeki Yenidoğan grup köy yolu, 3 gün önce şiddetli yağış nedeniyle meydana gelen heyelan sırasında kapandı.Durumun bildirilmesi üzerine harekete geçen İl Özel İdaresi ekiplerinin zorlu koşullarda yürüttüğü çalışmalar sonucu kapanan köy yollarında ulaşım yeniden sağlanmaya başladı.
İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Abdulkadir Özer, yaptığı açıklamada, devletin imkanlarının zorlu şartlara rağmen en ücra yerdeki vatandaş için seferber edildiğini söyledi.

Son günlerde şiddetli yağışla meydana gelen heyelan sonucu Sason ve Kozluk ilçelerindeki grup köy yollarının ulaşıma kapandığını ifade eden Özer, ekiplerin 3 gün süren çalışmasının ardından yolların ulaşıma açıldığını belirtti.
"Son yağışlarla bazı arazilerde kaymalar meydana geldi ve bazı grup köy yollarımızda tıkanmalar oldu." diyen Özer, bu kapsamda ekiplerin çalışmalarını sürdürdüğünü dile getirdi.Özer, her ilçede ekiplerin hazır bekletildiğine işaret ederek, şunları kaydetti:"İş makineleriyle ekiplerimiz 24 saat esasına göre ihtiyaç olan yerlerde çalışıyor. Köylümüzün rahat seyahat edebilmesi, olası acil durumlarda herhangi bir sıkıntı yaşamamaları için tüm ekiplerimiz görevde. Tüm zorlu koşullara, soğuk havaya rağmen çalışmalarımız yürütülüyor. Her türlü koşulda vatandaşımızın yanında olmaya, hizmetin en iyisini sunmaya devam edeceğiz."

Bild Köy Yolları Şiddetli Yağış Harekete Geç 

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