- Toplantının yapıldığı salondan ve katılımcılardan görüntüler - Batman Valisi Hulusi Şahin'in açılış konuşması - DSİ 16. Bölge Müdürü Ali Naci Kösalı'nın konuşmasıBATMAN (AA) - Batman 'da il koordinasyon toplantısı yapıldı. Batman Valisi Hulusi Şahin başkanlığında valilik toplantı salonunda gerçekleştirilen toplantıda, bir önceki döneme ait yatırım projeleri değerlendirildi.DSİ 16. Bölge Müdürü Ali Naci Kösalı, Ilısu Barajı'nda su tutma çalışmalarının sürdürüğünü belirterek, "Türkiye'nin ikinci büyük barajı Ilısu 135 metre yükseklikte. Sadece enerji üretimiyle yılda 2 milyar lira." dedi. Diğer kurum temsilcileri de çalışmaları hakkında bilgi verdi.
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır.Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.Norm Yazılım