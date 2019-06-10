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10 Haziran 2019 Pazartesi günü yayınlandı
Batman’da iki köyün ekili arazisi kül oldu

Batman’da iki köyün ekili arazisi kül oldu

Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinden detay

İtfaiye Aracı Kazma Kürek Yangına Müdahale 

-Buğday ve arpa arazilerinden çıkan yangından detaylar
-Köylülerden röportaj
-Traktörlerden detay
-Genel detay

( BATMAN ) BATMAN

- Batman’da yüzlerce dönüm buğday ve arpa ekili arazi henüz belirlenemeyen bir neden dolayı küle döndü. Edinilen bilgilere göre akşam saatlerinde çıkan kuvvetli fırtına sonrası 5 ayrı noktaya düşen yıldırım sonucu Batman’a bağlı Soğuksu Köyü ve Kuyubaşı Köyü mevkiindeki arazilerde yangın çıktı. Kuvvetli rüzgarın etkisi ile kısa sürede yangın hızla yayıldı. Batman Belediyesi ve TÜPRAŞ’a ait itfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, köylülerde traktörleri ve ellerine aldıkları kazma küreklerle yangına müdahalede bulundu. Yangına müdahalede bulunan vatandaşlardan Zeydan Beycan, “İki itfaiye aracı bozuldu yolda. Yangının nedeni yıldırım ya da elektrik telleri olabilir. Kendi imkanlarımızla söndürdük” dedi.

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