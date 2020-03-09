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09 Mart 2020 Pazartesi günü yayınlandı
Batman’da İHA düştü

Batman’da İHA düştü

-Vatandaş cep telefonu olay yerinden detay

Güvenlik Güçleri Cep Telefonu 

- -İHA düştüğü yerde alev almasından detay
- -İHA düştüğü alandan detay
- -Genel detay

( BATMAN ) BATMAN

- Batman’da bir İnsansız Hava Aracı

henüz bilinmeyen bir nedenle düştü. Batman 14. İnsansız Uçak Sistemleri Üs Komutanlığı’ndan kalkan İHA, bir süre önce hizmete açılan yeni oto galericiler sitesinin arka kısmındaki tarlaya düştü. Olay yerine çok sayıda itfaiye ve güvenlik güçleri sevk edildi. İHA’nın düştüğü alanda kimsenin olmaması olası bir facianın önüne geçildi.
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