Batman'da İdlib şehitleri anıldı

-Öğrencilerin tişörtlerin üzerinde şehit olan askerlerin isimleri yazmasından detay

-Alana asılan dev Türk bayrağından detay

-Batman Valisi Şehit babasını selamlamasından detay

-İstiklal marşı okunmasından detay

-Batman Valisi Şehit babası ile konuşmasından detay

-Kalabalıktan detay

-Şehit olan askerlerin isimleri okunmasından detay

-Vali Şahin konuşmasından detay

-Şehit Bağatur’un babası Mehmet Bağatur konuşması

-Batman Valisi Şehit babasına sarılmasından detay

-Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı Batman Şube Başkanı Ömer Dündar Pekacar konuşması

-Şehit Babası oğlunun adı baskılı tişört giyen öğrenciye sarılmasından detay

-Mevlit okunmasından detay

-Batman il müftüsü dua etmesinden detay

-Lokma dağıtılmasından detay



( BATMAN ) BATMAN



- Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı Batman Şubesi tarafından İdlib’de rejim unsurlarınca gerçekleştirilen hava saldırısında şehit olan 34 asker için mevlit okutuldu. Atatürk Parkı’nda halka açık şekilde gerçekleştirilen mevlit programına Batman Valisi Hulusi Şahin, AK Parti Batman İl Başkanı Akif Gür, Batman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Aydın Durmuş, İdlib’deki saldırıda şehit olan Batmanlı tankçı sözleşmeli er Cuma Bağatur’un babası Mehmet Bağatur, il protokolü ve vatandaşlar katıldı.

Anma töreninde konuşan Vali Hulusi Şahin, vatanın bölünmez bir bütün olduğunu söyledi.



Dünyanın farklı noktalarından Suriye’ye gelen savaşçıların olduğunu vurgulayan Vali Şahin, "Hepimiz bu millete feda canımız feda yeri geldiğinde bir değil bin gideriz ama bayrağımızı indirtmeyiz ezanımızı dindirtmeyiz. Bu toprakların bir santimetre karesinde kimseye böldürtmeyiz. Bizim Suriye’deki varlığımızın sebebi de budur vatan savunmasıdır. Biz binlerce on binlerce kilometrelerce uzaktan gelmedik. Rusya orada Amerika orada dünyanın pek çok ülkesinden savaşçılar var Suriye coğrafyasında fakat bunların hepsi bizim yanı başımızda ve bizim topraklarımızı tehdit ediyor. Ne çabuk unuttuk Reyhanlı patlamasını ne çabuk Kilis’teki taciz saldırılarını evlatlarımız Kilis’in Hatay’ın sınırdaki ilçelerin köylerin bizim vatandaşlarımız oradan atılan taciz ateşleri ile evlerin içinde yatak odalarında şehit edildiler. Biz eğer Suriye coğrafyasında bulunmasak buralarda rahat oturamayız eğer biz İdlib’deki mücadeleyi biz yapmasak ileride korkulur ki bu mücadeleyi Diyarbakır, Batman, Kahramanmaraş’ta yapmak zorunda kalacağız. O yüzden Türk ordusu Türkiye devletini korumak için çalışıyor macera aramıyor. Bizim evlatlarımızda vatan savunması için şehit oldular. Savaş isteyen bir millet değiliz kendi topraklarımızda huzur isteyen bir milletiz kendi topraklarımızda huzurlu yaşamak istiyoruz ve bize karşı emperyal güçlerin bir takım hayallerini engellemeye çalışıyoruz oradaki Türk ordusunun varlığı bundan ibarettir" dedi.

"5 oğlum var hepimiz milletimizin, devletimizin bekası için savaşmaya, can vermeye hazırız" Daha sonra konuşan şehit Bağatur’un babası Mehmet Bağatur da tüm şehitlere rahmet diledi. 5 oğlu ve kardeşleri ile birlikte savaşmaya, can vermeye hazır olduklarını belirten baba Bağatur, “Allah devletimize zeval vermesin bütün şehitlerimiz Allah rahmet eylesin bütün gazilerimize şifalar dileriz. Tüm Türkiye’nin başı sağ olsun. Sadece benim evladım değil tüm Türkiye’nin evladıydı. Devletimiz isterse beni ve kardeşlerimi, 5 çocuğumu, yeğenlerim Şigo aşireti 3 bin 300 kişiden bana mesaj geldi hangi cephe olursa olsun canı gönülden seve seve olsun yaşlısı genci hepimiz vatan için seve, seve Türkiye Cumhuriyeti için hazırız dediler" diye konuştu.

Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı Batman Şube Başkanı Ömer Dündar Pekacar da "Suriye'nin toprak bütünlüğünü korumak ve insani soykırımların engellemek amacıyla İdlib’de bulunan silahlı kuvvetlerimize 27 Şubat günü Suriye rejimi tarafından düzenlenen saldırıda şehit olan askerlerimiz anmak için bir araya geldik. 36 yiğidimizi toprağa verme acısını yüreğimizde hissettik" şeklinde konuştu.

Yapılan konuşmaların ardından vatandaşlara lokma ikram edildi. (OA-YRT-



