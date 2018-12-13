Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
13 Aralık 2018 Perşembe günü yayınlandı
Batman'da hırsızlık güvenlik kamerasına yansıdı

Batman'da hırsızlık güvenlik kamerasına yansıdı

- Hırsızlık zanlısının işyerine girmesi - Güvenlik kamerası görüntüleri - İş yeri sahibi Şirin Gelir'in konuşması - İş yerinden detay görüntülerBATMAN (AA) - Batman 'da bir iş yerine giren hırsızın, cep telefonu ve tablet bilgisayarı çalması güvenlik kameralarınca kaydedildi.Meydan Mahallesi'ndeki iş yerine gelen henüz kimliği belirlenemeyen zanlı, 40 cep telefonu ile 10 tablet bilgisayarı çaldı.İşletmeci Mehmet Şirin Gelir, yaklaşık 80 bin lira zararı olduğunu söyledi.

Polis, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.Güvenlik kameraları kayıtlarına göre, ikinci katın penceresini kırdıktan sonra içeri giren şüpheli, 40 telefonu ile 10 tablet bilgisayarı çaldıktan sonra iş yerinden uzaklaşıyor.

Akalan Kamera Tablet Bilgisayar Hırsız Cep Telefonu 

İlgili Foto Galeriler
Arabası çalınmasın diye bakın ne yaptı!Arabası çalınmasın diye bakın ne yaptı!
Yetenek Sizsiniz Türkiye Jürisi Kamera Arkası GörüntüleriYetenek Sizsiniz Türkiye Jürisi Kamera Arkası Görüntüleri
Sosyal Medyada Bayan PaylaşımlarıSosyal Medyada Bayan Paylaşımları
Doksanlar Dizisi Kamera Arkası GörüntüleriDoksanlar Dizisi Kamera Arkası Görüntüleri
Rize Emniyet Müdürlüğünde Silahlı KavgaRize Emniyet Müdürlüğünde Silahlı Kavga
PKKnın Sığınakları Ele GeçirildiPKKnın Sığınakları Ele Geçirildi
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı