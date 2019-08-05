Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
05 Ağustos 2019 Pazartesi günü yayınlandı
Batman'da HDP'li belediyenin ağaç kesimi Haberi

Batman'da HDP'li belediyenin ağaç kesimi Haberi

- Belediye Başkanı Mehmet Demir'in toplantıya gelmesi - Toplantı - Belediye Başkanı Mehmet Demir'in konuşması - Belediye Başkan Yardımcısı Songül Korkmaz konuşması - Detaylar - Belediye Başkanı Mehmet Demir: - "Oluşan kamuoyunun da etkisiyle kendimizi ciddi bir öz eleştiriye tabi tuttuk"BATMAN (AA) - Batman Belediye Başkanı Mehmet Demir, kentteki yol çalışması için ağaç kesimine ilişkin, "Oluşan kamuoyunun etkisiyle kendimizi ciddi bir özeleştiriye tabi tuttuk." dedi.
Demir, Başkan Yardımcısı Songül Korkmaz ile düzenlediği basın toplantısında, önceki gün yol yapımı gerekçesiyle Yaşar Kemal Kent Ormanı'nda yetişkin ağaçların iş makinesiyle kırılıp yerinden sökülmesine ilişkin açıklamada bulundu.Demir, bunun yol açma dolayısıyla zorunluluktan yapıldığını belirterek, "Çevre konusunda hassasiyeti olan arkadaşlarımızın daha önce orada kendilerini ağaçlara bağlayarak çalışmayı engellediğini bildiğimizden, konuyu paylaşmadan çalışmayı yaptık." diye konuştu.
Yaşar Kemal Kent Ormanı'nın kentin akciğeri olacağını anlatan Demir, "Ağaçların kesilmesi partimizin paradigmasına da ters. Oluşan kamuoyunun da etkisiyle kendimizi ciddi bir öz eleştiriye tabi tuttuk." ifadelerini kullandı. - "Sorumluluk tamamen bizimdir"Korkmaz da çalışmalar sırasında yapılan ağaç söküm işlemlerinin yerel yönetim anlayışlarına ters olduğunu belirterek, "Sorumluluk tamamen bizimdir. Bizim için çok acı bir tecrübe olarak hafızamızda yer edinecek." dedi.

Basın Toplantısı Ağaç Kesimi Yerel Yönetim Yol Çalışması Yol Yapımı 

İlgili Foto Galeriler
İki Bacağını Kaybeden Gaziyi Yüzlerce Kişi Karşıladıİki Bacağını Kaybeden Gaziyi Yüzlerce Kişi Karşıladı
Pençe-2 Harekâtında Çok Sayıda Mühimmat Ele GeçirildiPençe-2 Harekâtında Çok Sayıda Mühimmat Ele Geçirildi
Diyarbakırda Can PazarDiyarbakırda Can Pazar
Kuzey Irakta MİT Operasyonu!Kuzey Irakta MİT Operasyonu!
Sahte Dolarlar Emniyetin Önünde SergilendiSahte Dolarlar Emniyetin Önünde Sergilendi
Hakan Atilla İstanbul'da!Hakan Atilla İstanbul'da!
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı