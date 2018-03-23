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23 Mart 2018 Cuma günü yayınlandı
Batman’da hain pusu: 1 şehit, 2 asker yaralı

Batman’da hain pusu: 1 şehit, 2 asker yaralı

ARŞİV GÖRÜNTÜLER

( BATMAN ) BATMAN

Şehit Çatışma Güvenlik Güçleri Hain Pusu Teröristler 


- Batman’da güvenlik güçlerine teröristler tarafından kurulan hain pusuda 1 uzman asker şehit oldu, 2 asker yaralandı. Batman’ın Gercüş ilçesi Mava Dağı Bölgesi’nde PKK’lı teröristler tarafından askere pusu kuruldu. Edinilen bilgilere göre olay Gercüş Mava Dağı Bölgesi’nde meydana geldi. Ormanlık alanda arama faaliyeti yapan askerlerle PKK’lı teröristler arasında çıkan çatışmada 1 uzman asker şehit olurken 2 asker yaralandı. Çatışma sonrası olay yerinden kaçan teröristlerin bulunması için geniş çaplı operasyon başlatıldı.
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