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27 Mart 2018 Salı günü yayınlandı
Batman’da göçmenlere özel sağlık merkezi

Batman’da göçmenlere özel sağlık merkezi

Vali Ahmet Deniz’in Göçmen Sağlığı Merkezine gelişi

Sağlık Hizmeti İç Savaş Politika Mülteci Toplantı 

-Sağlık Merkezi’nin açılışı için kurdele kesilmesi
-Batman Valisi Ahmet Deniz’in konuşması
-Hizmete başlayan sağlık merkezinin incelenmesi

( BATMAN ) BATMAN

- Suriye’deki iç savaştan kaçarak Türkiye’ye sığınan mülteciler için Sağlık Bakanlığı ve Birleşmiş Milletler arasında yapılan protokol gereği Batman’da sağlık merkezi açıldı. Batman’da yaşayan yabancı uyruklu göçmenler ve mültecilerin kendi dillerinde sağlık hizmeti alması için “Göçmen Sağlığı Merkezi” açıldı. Açılışa, Vali Ahmet Deniz, İl Sağlık Müdürü Dr. Osman Sünger, İl Göç İdaresi Müdürü Vahap Asma, Aile ve Sosyal Politikalar Müdürü Ümit Çiçek, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Beşir Aslan ve vatandaşlar katıldı.
Vali Ahmet Deniz, “Birleşmiş Milletler ile Sağlık Bakanlığımız arasında yapılan protokol gereğince bugün yeni bir özellikle göçmen vatandaşlarımızın faydalanacağı bir merkez açıyoruz. Burada özellikle misafir vatandaşlarımıza, göçmen kardeşlerimize tanı, tedavi merkezi olarak faaliyete geçecek. Doktorlarımız var, hemşirelerimiz var. Türkiye biliyorsunuz 3,5 milyon komşumuza misafirperverlik yapıyor. Biz merhametli bir milletiz, güzel bir milletiz. Dünyaya örnek gösteriliyor. Dün de Varna’daki toplantıda Avrupa Birliği dönem başkanı ve diğer yöneticiler Türkiye’nin mülteciler politikasını öve öve bitiremediler. Doğrusu da bu. Türkiye, bu konularda dünyaya örnek en iyi hizmeti veriyor. Çünkü biz merhametli bir milletiz. Öncelikle kendi vatandaşımıza verdiğimiz hizmetin aynısını bu insanlarımıza veriyoruz. Bugün de böyle bir birim açıyoruz” dedi.
(HS-MP-Y)
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