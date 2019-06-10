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10 Haziran 2019 Pazartesi günü yayınlandı
Batman'da facianın eşiğinden dönüldü... Şiddetli rüzgar aydınlatma direğini böyle devirdi Haberi

Batman'da facianın eşiğinden dönüldü... Şiddetli rüzgar aydınlatma direğini böyle devirdi Haberi

rüzgarın neden olduğu direğin düşme anı

Uzunlu Kamera Güvenlik Önlemi Şiddetli Rüzgar Aydınlatma Direği 

-vatandaşların düşen direğin yanına gitmesi
-detay görüntüler

( BATMAN ) BATMAN

- Batman'ın Kozluk ilçesinde şiddetli rüzgar nedeniyle aydınlatma direği devrildi. Olay anında çevreden kimsenin geçmemesi faciayı önledi. Olay Kozluk ilçesi çarşı merkezinde yaşandı. Edinilen bilgilere göre, şiddetli rüzgar nedeni ile çarşı merkezinde bulunan kavşaktaki aydınlatma direği bir anda devriydi. Olay anında şans eseri bölgeden kimse geçmezken, çıkan ses çevrede paniğe neden oldu. Yaklaşık 16 metre uzunluğundaki aydınlatma direğinin devrilmesinin ardından vatandaşlar durumu anlamak için olay yerine koştu. Emniyet ekipleri, olay yerinde güvenlik önlemi alırken, görevliler de yolun kapanmasına neden olan direği kaldırdı. Direğin devrilme anı kameralara yansıdı.
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