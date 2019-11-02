Batman’da cinayet işleyen şahıs 4 yıl sonra Datça’da sahte kimlikle yakalandı

-ADLİYEYE GİRİŞİ

-ZANLININ OPAK FOTOĞRAFI



( MUĞLA )- Katil zanlısı, polisin uzun süren takibi sonucu yakalandı MUĞLA



- Muğla’nın Datça ilçesinde bir şahsın durumundan şüphelenen polis, uzun süren teknik takip sonucu 4 yıldır aranan katil zanlısını sahte kimlikle yakaladı. Kan davası yüzünden bir akrabasını öldürdüğü belirlenen cinayet şüphelisinin 7 ayrı suçtan da sabıkası olduğu ortaya çıktı. Yaklaşık 3 yıl önce Datça’ya gelip burada tütün satışı yapan bir şahsın durumundan şüphelenen polis ekipleri şahsı izlemeye aldı. Kendisini Ergün Emek adı ile tanıtan ve bu isimle kimlik taşıyan şahsın Hatay’da yaşadığını tespit eden ekipler takip ve soruşturmayı derinleştirince Datça’daki tütün satışı yapan kişinin Ergün Emek değil, Batmanlı Kenan Görken olduğu ortaya çıktı. Aslında 1969 doğumlu olan ancak 1973 doğumlu biri adına düzenlenmiş sahte kimliği kullanan Kenan Görken, işlediği cinayet suçundan dolayı 4 yıl sonra adliyeye sevk edildi. 7 ayrı suçtan sabıkası da olduğu öğrenilen şahsın Datça Adliyesi’ndeki sorgusu devam ediyor.



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