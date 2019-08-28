Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
28 Ağustos 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Batman'da bir kadın çocuğuyla birlikte kahveyi bastı

Batman'da bir kadın çocuğuyla birlikte kahveyi bastı

-Asayiş ekipleri Kahveden adamı alıp polis otosunu bindirmeden detay

Polis Polis Ekipleri 

- -Kadın ve çocuğu cadde bağırmasından detay
- -Olay yerine gelen asayiş ekipleri
- -Olay yerinden detaylar

( BATMAN )-Kadın kumar oynayan eşinden ve oyun salonu işletmecilerinden şikayetçi oldu BATMAN

- Batman’da bir kadın eşi kumar oynadığı gerekçesiyle çocuğuyla beraber oyun salonunu bastı. Eşinden ve oyun salonu işletmecilerinden şikayetçi olan kadın ve eşi polis tarafından karakola götürüldü. Edinilen bilgilere göre olay Batman merkez Sanat Sokağında yaşandı. İsmi öğrenilemeyen kadın eşinin kumar yüzünden eve geç geldiği ve bu yüzden de borçlandıklarını söyleyerek gece saatlerinde eşinin bulunduğu oyun salonunu bastı. Kısa süreli kargaşanın ardından olay yerine polis çağrıldı. Olay yerine gelen polis ekipleri kargaşaya müdahale ederek, kadını ve eşini karakola götürdü.
İlgili Foto Galeriler
Afyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralıAfyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralı
Motosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 ÖlüMotosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 Ölü
Yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralıYolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralı
Bu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralıBu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralı
Erzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralıErzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralı
Otomobil Boş Araziye Uçtu: 2 ÖlüOtomobil Boş Araziye Uçtu: 2 Ölü
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı