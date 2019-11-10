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10 Kasım 2019 Pazar günü yayınlandı
Batman’da askeri araç devrildi 3’ü ağır 7 yaralı

Batman’da askeri araç devrildi 3’ü ağır 7 yaralı

-Batman Bölge Devlet hastanesi acilinden detay

Yaralı Askerler Devlet Hastanesi Sağlık Ekipleri Yaralı Asker Askeri Personel 

--Batman Bölge devlet hastanesinde bekleyen askeri personelden detay
--Kazada ağır yaralanan askeri personelin ambulansla getirilmesinden detay
--Ambulanslardan detay
--Genel detay

( BATMAN ) BATMAN

- Batman’da askeri aracın devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 3’ü ağır 7 askeri personel yaraladı. Edinilen bilgilere göre kaza Batman’ın Hasankeyf yol üstü karakolu mevkiinde kaza meydana geldi. Görevde bulunan askeri timi almaya giden Gercüş ilçe Jandarma komutanlığı ekiplerini taşıyan askeri araç henüz bilinmeyen bir nedenle devrildi. Meydana gelen kazada 3’ü ağır 7 askeri personel yaralandı. Olay yerine giden 112 sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı askerler Hasankeyf Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan askerlerden durumu ağır olan iki kişi Batman Bölge Devlet Hastanesine sevk ve Özel hastanelere sevk edildi.
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