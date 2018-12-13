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13 Aralık 2018 Perşembe günü yayınlandı
Batman'da aile sağlık merkezi açılışı - BATMAN

Batman'da aile sağlık merkezi açılışı - BATMAN

- Batman Valisi Hulusi Şahin’in aile sağlık merkezinin açılış kurdelesini kesmesi - Vali Hulusi Şahin’in konuşması - Vali Şahin ve vatandaşların sağlık merkezini gezmesi - İl Sağlık Müdürü Osman Sünger’in konuşması - Mahalle sakinlerinden Alaattin Atakul’un konuşması - Detaylar Batman 'da aile sağlık merkezi açılışıBATMAN (AA) - Batman ’da yapımı tamamlanan aile sağlık merkezi törenle hizmete açıldı.İl Sağlık Müdürlüğü tarafından Emekli Toki Konutları Kardelen Mahallesi'nde yapımı tamamlanan merkezin açılışı için düzenlenen törende konuşan Vali Hulusi Şahin, merkezin açıldığı bölgenin kentin yeni gelişen yeri olduğunu söyledi.

Bölgede başka tesislerin yanı sıra büyük yatırımların yapıldığı spor tesislerinin bulunduğuna dikkat çeken Şahin, şöyle konuştu:"Ayrıca planladığımız 500 yataklı devlet hastanesini de bu bölgede yapmayı planlıyoruz. Burası ilimizin gelişen ve büyüyen yüzüdür. Buraya ihtiyaç duyulan aile sağlık merkezi yaptık. Burası 7 birim kapasiteli olup 20 bin üzerinde bir nüfusa hizmet verecek şekilde inşa edildi. Bu bölge güzel ve yeni standartlara uygun binaya kavuştu. Vatandaşlarımız burada hak ettikleri standartlarda hizmete kavuşacak."İl Sağlık Müdürü Osman Sünger de yapımı 6 ay süren merkezin 900 bin liraya inşa edildiğini belirtti.
Sağlık merkezinin bölgede nüfus artışının da göz önünde bulundurularak yapıldığını ifade eden Sünger, "Birinci basamak sağlık hizmetlerimizi daha etkin ve daha kaliteli şekilde sunacağımıza inanıyorum." şeklinde konuştu.
Mahalle sakinlerinden Alaattin Atakul, sağlık merkezine kavuşmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirterek, "Mahalleli olarak sağlık konusunda rahata kavuşacağız. Bizleri modern sağlık merkezi ile kavuşturan devletimize teşekkür ederim." ifaedesini kullandı.

Hastane Devlet Hastanesi 

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