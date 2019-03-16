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16 Mart 2019 Cumartesi günü yayınlandı
Batman’da adliyede zanlıya saldırı: 1'i polis 5 yaralı Haberi

Batman’da adliyede zanlıya saldırı: 1'i polis 5 yaralı Haberi

Olay yerine gelen olay yeri incelemesi detay

Hastane Olay Yeri İnceleme Güvenlik Güçleri Saldırı Irak 

-Olay yerine çok sayıda polis ve özel harekattan detay
-Olay esnasında kullanılan salama suç aletlerinden detay
-Olay yerinden detay
-Mermi kovanların üzerinde bırakılan numaralardan detay
-Genel detay

( BATMAN ) BATMAN

- Batman'da mahkemece tutuklanan bir zanlı adliyeden çıkarılması esnasında başka bir grup tarafından sopa ve palalarla saldırıya uğradı. Olayda 1'i polis 5 kişi yaralandı. Batman'da önceki akşam iki grup arasında omuz atma iddiasıyla kavga çıktı. Kavga sonrası gözaltına alınan zanlılardan biri, mahkemeye sevk edilmesinin ardından tutuklanmasına karar verildi.
Polis eşliğinde adliyeden çıkarılan şahıs, bir grup tarafından pala ve sopa ile saldırıya uğradı. Saldırı esnasında 1'i polis, 1'ağı olmak üzere 5 kişi yaralandı. Yaralılar, olay yerine çağrılan ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis havaya ateş ederek kavgayı ayırırken olayda 3 kişi gözaltına alındı.Batman İl Emniyet Müdürü Mehmet Ali Akkaplan ve güvenlik güçleri, olay yerinde inceleme yaptı.
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