Batman'da '2023 Vizyonu Özel Eğitimde Niteliğin Geliştirilmesi' çalıştayı
Batman 'da "2023 Vizyonu Özel Eğitimde Niteliğin Geliştirilmesi" çalıştayı - Batman 'da "2023 Vizyonu Özel Eğitimde Niteliğin Geliştirilmesi" çalıştayı - Çalıştaydan detay - Saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunması - Batman İl Milli Eğitim Müdürü Mahmut Kurtaran'ın konuşması Batman 'da "2023 Vizyonu Özel Eğitimde Niteliğin Geliştirilmesi" çalıştayıBATMAN (AA) - Batman İl Milli Eğitim Müdürlüğünce "2023 Vizyonu Özel Eğitimde Niteliğin Geliştirilmesi" çalıştayı düzenlendi. Ahmet Güneştekin Kültür Sanat Merkezinde gerçekleştirilen çalıştay iki gün sürecek. Çalıştayın açılış konuşmasını yapan İl Milli Eğitim Müdürü Mahmut Kurtaran, Milli Eğitim Bakanlığının 2023 eğitim vizyonu kapsamında Batman 'da neler yapılabileceğinin konuşulacağını söyledi.
Özel eğitime ihtiyaç duyan engellilerin toplumun bir parçası olduğunu vurgulayan Kurtaran, şöyle devam etti:"Özel eğitim normal öğrenci özelliklerinden önemli ölçüde farklılaşan öğrencilere sağlanan bireysel olarak planlanmış ve bireyin bağımsız yaşama becerisini en üst düzeye çıkarmayı hedefleyen eğitim hizmetlerin ürünüdür. Özel eğitimin amacı, engelli bireylerin farklı gereksinimlerini, temel yaşam becerilerini geliştirmek, toplum içindeki rollerini gerçekleştirirken engelinin farkında ama çevresiyle uyumlu üretici ve mutlu bir vatandaş olarak sosyal hayatın içinde olmasını sağlamaktır."Özellikle son 15 yılda engellilere yönelik yapılan yasal düzenlemelerin takdire şayan olduğunu anlatan Kurtaran, Batman 'da da bu kapsamda önemli adımlar atıldığını vurguladı.Kurtaran, "Bakanlığımızın 2023 vizyonunda özel eğitime ciddi bir başlık ayrıldı. Bu vizyon çerçevesinde Batman 'da neler yapabilirizi iki gün boyunca tartışacağız." ifadelerini kullandı.Çalıştaya, Batman Vali Yardımcısı Mekan Çeviren'in yanı sıra kurum amirleri ve akademisyenler katıldı.