Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
16 Kasım 2019 Cumartesi günü yayınlandı
Batman Çayı'nda kaybolan gencin 6 gün sonra cesedi bulundu Haberi

Batman Çayı'nda kaybolan gencin 6 gün sonra cesedi bulundu Haberi

Batman Çayında arama çalışmalarında detay

Dalgıç Polis Jandarma Sudan Balık Tutma Balık Tutmak 

-19 yaşındaki Süleyman Çelik yakınların feryatlarından detay
-Olay yerine gelen ambulans detay
-19 yaşındaki Süleyman Çelik kaybolduğu Batman çayından detay
-19 yaşındaki Süleyman Çelik sudan çıkartılmasından detay
-Genel detay

( BATMAN ) BATMAN

- Batman’da 11 Kasım’da arkadaşlarıyla balık tutmak isterken suya düşüp kaybolan 19 yaşındaki Süleyman Çelik'in cansız bedenine ulaşıldı. Batman merkez Bıçakçı köyü mevkiinde 19 yaşındaki Süleyman Çelik arkadaşlarıyla balık tutmak için Batman Çayı kenarına gitti. Dengesini kaybedip suya düşen Çelik kayboldu. Arama çalışmaları kapsamında, Batman Barajı’nın kapakları kapatılarak su seviyesi düşürüldü. 6 günlük çalışmaların ardından Çelik’in cesedi dalgıç polisler tarafından olayın yaşandığı yerin yaklaşık 5 kilometre uzaklığında suyun 1,5 metre altında bulundu. Çalışmalara, AFAD personeli, Bitlis’ten ve Adıyaman’dan gelen dalgıç polisler, jandarma ve itfaiye dalgıç ekiplerince yürütüldü. Batman Çayından çıkarılan Süleyman Çelik’in cansız bedeninin otopsi yapılmak için önce Batman Bölge Devlet Hastanesine gönderildi.
loading...
İlgili Foto Galeriler
Askeri araç sel sularına kapıldı!Askeri araç sel sularına kapıldı!
Kısa dönem erler yemin etti!Kısa dönem erler yemin etti!
Cumhurbaşkanı Erdoğan Güvenlik Güçleriyle İftar YaptıCumhurbaşkanı Erdoğan Güvenlik Güçleriyle İftar Yaptı
13 Askerimizin Şehit Olduğu Kazada Yürek Yakan Ayrıntı...13 Askerimizin Şehit Olduğu Kazada Yürek Yakan Ayrıntı...
Bakan Soylu Mehmetçik İle Tendürekte Sahur YaptıBakan Soylu Mehmetçik İle Tendürekte Sahur Yaptı
Böyle balık tutma taktiği gördünüz mü?Böyle balık tutma taktiği gördünüz mü?
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı