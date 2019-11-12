Batman Çayı'na düşen kişi kayboldu - BATMAN Video

- Ekiplerin kayıp kişiyi çayda arama çalışmaları - Kaybolan kişinin çay kenarında bulunan terliği - Kaybolan kişinin yakınlarının ağlaması, ağıt yakması - Su üstünde botla arama çalışması - Su altı ekiplerinin dalması Batman Çayı'na düşen kişi kaybolduBATMAN (AA) - Balık tutarken Batman Çayı'na düşen kişi kayboldu.Süleyman Çelik (19), arkadaşları ile birlikte Bıçakçı köyü yakınlarındaki Batman Çayı kıyısına balık tutmaya gitti.Balık tutarken dengesini kaybederek suya düşen Çelik, akıntıya kapılarak gözden kayboldu.Çelik'in arkadaşları durumu 112 Acil Sağlık, jandarma, itfaiye ve AFAD ekiplerine bildirdi.Olay yerine gelen ekipler, su altı ve su üstü arama çalışması başlattı. Havanın kararması nedeniyle ara verilen çalışmalara yarın sabah devam edilecek.
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