Batıda deniz keyfi, doğuda kar çilesi İzle

-YÜRÜYÜŞE ÇIKANLAR -KUMDA YATANLAR -DENİZDE YÜZENLER -GENEL VE DETAYLAR -VATANDAŞLARLA RÖP -DOĞUDA KARLA MÜCADELE GÖRÜNTÜLERİ
( AYDIN ) AYDIN
- Türkiye’nin doğu bölgesinde ağır kış şartları devam ederken ülkenin batısında yer alan Aydın’da artan sıcaklarla birlikte deniz sezonu da başladı. Aydın’ın Didim ilçesinde mevsim normalleri üzerinde seyreden sıcak havayı fırsat bilenler soluğu sahilde alıp mart ayında denizin tadını çıkardı. Doğu illerinde ise mücadele çalışmaları sürüyor.
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır.Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.Norm Yazılım