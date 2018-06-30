Batı Şeria'dan Gazze'ye destek gösterisi - NABLUS

: - Gösteriye katılanların Filistin bayrakları ve dövizler taşıyarak yürümesi - Gösteriye katılanların slogan atması - Halk Partisi yöneticilerinden Halid Mansur ile röportajNABLUS (AA) - İşgal altındaki Batı Şeria'nın Nablus kentinde bir araya gelen bir onlarca Filistinli, İsrail ablukası altında bulunan Gazze'ye Filistin yönetimi tarafından uygulanan yaptırımların kaldırılması için gösteri düzenledi. Filistin bayrakları taşıyan göstericiler, sloganlar attı.Halk Partisi yöneticilerinden Halid Mansur, Anadolu Ajansı'na açıklamalarda bulundu.