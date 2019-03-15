Batı Şeria'daki gösterilere müdahale - RAMALLAH

: - Batı Şeria'nın Ramallah kentindeki Beyt Sira beldesi - Filistin bayrakları ve dövizler taşıyarak yürüyen Filistinlilerin sloganlar atması - İsrail askerlerinin göstericilere müdahalesi - Filistinli gençlerin lastik yakması ve taş atması RAMALLAH (AA) - Batı Şeria'nın Ramallah kentindeki Beyt Sira beldesinde toplanan Filistinliler, Yahudi yerleşim birimi inşası ve ayrım duvarını protesto etti. Filistin bayrakları ve dövizler taşıyarak yürüyen göstericiler sloganlar atarak ilerledi. İsrail güçlerinin göstericilere müdahalesi üzerine Filistinli gençler, taş atarak ve lastik yakarak karşılık verdi.
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır.Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.Norm Yazılım