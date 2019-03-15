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15 Mart 2019 Cuma günü yayınlandı
Batı Şeria'daki gösterilere müdahale - RAMALLAH

Batı Şeria'daki gösterilere müdahale - RAMALLAH



: - Batı Şeria'nın Ramallah kentindeki Beyt Sira beldesi - Filistin bayrakları ve dövizler taşıyarak yürüyen Filistinlilerin sloganlar atması - İsrail askerlerinin göstericilere müdahalesi - Filistinli gençlerin lastik yakması ve taş atması RAMALLAH (AA) - Batı Şeria'nın Ramallah kentindeki Beyt Sira beldesinde toplanan Filistinliler, Yahudi yerleşim birimi inşası ve ayrım duvarını protesto etti. Filistin bayrakları ve dövizler taşıyarak yürüyen göstericiler sloganlar atarak ilerledi. İsrail güçlerinin göstericilere müdahalesi üzerine Filistinli gençler, taş atarak ve lastik yakarak karşılık verdi.

Protesto Allah İsrail 

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