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30 Mart 2018 Cuma günü yayınlandı
Batı Şeria’daki gösterilerde 55 kişi yaralandı - RAMALLAH

Batı Şeria’daki gösterilerde 55 kişi yaralandı - RAMALLAH

- İsrail askerlerinin gösteriye müdahalesi - Göstericilerin gösteriye müdahale etmesi üzerine lastik yakarak karşılık vermesi - Gösteriden detay görüntülerBATI ŞERİA (AA) - İsrail askerlerinin, işgal altındaki Batı Şeria'nın çeşitli bölgelerinde Toprak Günü'nün 42. yılı için düzenlenen gösterilere müdahalesinde 55 Filistinlinin yaralandığı bildirildi.
Filistin Kızılayı'ndan yapılan açıklamada, Batı Şeria'nın birçok kentinde Toprak Günü'nün 42. yılında "Büyük Dönüş Yürüyüşü" için düzenlenen gösterilerde İsrail askerlerinin müdahalesi sonucunda gerçek ve plastik mermilerle yaralanan 55 Filistinlinin hastanelerde tedavi altına alındığı belirtildi.İsrail askerleri, Batı Şeria’nın Ramallah , Nablus, Beytüllahim, Beyra kenti ve beldelerinde düzenlenen gösterilere göz yaşartıcı gazın yanı sıra plastik ve gerçek mermilerle müdahale etti. Filistinli gençler ise İsrail askerlerine taş ile molotofkokteyli atarak ve lastik yakarak karşılık verdi.Gazze'de ve Batı Şeria'da da çeşitli gruplar 30 Mart Toprak Günü dolayısıyla gösteri düzenlenmesi çağrısında bulunmuştu.

Hastane Göz Yaşartıcı Gaz İsrail Plastik Mermi Mermi 

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