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07 Nisan 2018 Cumartesi günü yayınlandı
Batı Şeria'daki gazeteciler meslektaşları Murteca'nın şehit edilmesini protesto etti - NABLUS

Batı Şeria'daki gazeteciler meslektaşları Murteca'nın şehit edilmesini protesto etti - NABLUS



: - Gösteriye katılan gazetecilerin ellerinde pankart taşıması - Filistin Gazeteciler Sendikası Üyesi Cafer Eştayah'ın konuşması - Gazeteci Murteca için mumların yakılması - Filistin Gazeteciler Sendikası Üyesi Cafer Eştayah ile röportajNABLUS (AA) - Filistinli gazeteciler, dün abluka altındaki Gazze sınırında "Büyük Dönüş Yürüyüşü" adı altında düzenlenen barışçıl eylemleri takip eden gazeteci Yasir Murteca'nın İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu şehit edilmesi nedeniyle protesto gösterisi düzenledi.
İşgal altındaki Batı Şeria'nın farklı bölgelerinde onlarca gazeteci, Murteca'nın İsrail askerleri tarafından şehit edilmesini protesto etmek için oturma eylemi düzenledi.
Nablus 'taki protestocu grup adına açıklama yapan Filistin gazeteciler sendikası üyesi Cafer Eştayah, "İsrail'in tüm baskılarına ve gazetecileri hedef almasına rağmen görevimizi yapmaya devam edeceğiz." dedi.

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