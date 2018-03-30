Batı Şeria'daki Filistin Toprak Günü gösterilerine müdahale - NABLUS
- Nablus 'taki Kusra beldesinden detay görüntüler - Yürüyüşe katılan Filistinliler ellerinde Filistin bayrakları - İsrail güçlerinin Yürüyüşe müdahale etmesi - NABLUS(AA) - İşgal altındaki Batı Şeria’nın çeşitli bölgelerinde, Filistin Toprak Günü münasebetiyle düzenlenen gösterilere İsrail güçlerinin müdahale ettiği bildirildi. Her yıl 30 Mart’ta düzenlenen Filistin Toprak Günü münasebetiyle işgal altındaki Batı Şeria’nın Ramallah kentine bağlı Batı Mezrası bölgesinde düzenlenen gösterilerde İsrail askerleri, gerçek, plastik mermi ve göz yaşartıcı gaz kullandı.AA muhabirinin görgü tanıklarından aldığı bilgiye göre, İsrail askerlerinin yaptığı müdahalede onlarca Filistinli çeşitli sebeplerle yaralanırken, bazı göstericilerin olay yerinde ilk yardım ekiplerince tedavi edildiği belirtildi.Öte yandan işgal altındaki Batı Şeria’ya bağlı Nablus 'taki Kusra beldesi, Beytullahim’in kuzey girişinde, El - Halil kentinde ve Ramallah’a bağlı El - Bire, Naalayn, Bel’in ve Nebi Salih beldelerinde de benzer gösteriler düzenlendi. Olumsuz hava koşullarına rağmen Batı Şeria’nın çeşitli bölgelerinde kılınan cuma namazı sonrası, cami cemaatleri gösteriler düzenledi.