Batı Şeria'daki Doğuş Kilisesi'nde taş vaftiz teknesi bulundu - BEYTÜLLAHİM
: - Hazreti İsa'nın doğduğuna inanılan Doğuş (Mehd) Kilisesi - Yeni bulunan taş vaftiz teknesinden detay görüntüler - Doğuş Kilisesi Restorasyon Komisyonu Başkanı Ziyad el - Bendek'in basın açıklamasıBatı Şeria'nın Beytüllahim kentinde, Hazreti İsa'nın doğduğuna inanılan Doğuş (Mehd) Kilisesi'ndeki restorasyon çalışmaları sırasında taş vaftiz teknesi bulundu.Doğuş Kilisesi Restorasyon Komisyonu Başkanı Ziyad el - Bendek, kilisede düzenlediği basın toplantısında, kilisenin güney koridorundaki sekizgen vaftiz teknesinde yürütülen restorasyon çalışmaları sırasında bu teknenin içine gizlenmiş bir başka yuvarlak taş tekne bulunduğunun belirlendiğini söyledi.
Yeni bulunan teknenin miladi 6'ncı yüzyıldan kalma olabileceğini düşündüklerini, üzerinde Bizans dönemi işlemelerinin bulunduğunu ve iyi durumda olduklarını ifade eden Bendek, teknenin Hristiyanların vaftizi için kullanıldığını kaydetti.
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