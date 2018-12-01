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01 Aralık 2018 Cumartesi günü yayınlandı
Batı Şeria'daki dev Noel ağacı aydınlatıldı - BEYTÜLLAHİM

Batı Şeria'daki dev Noel ağacı aydınlatıldı - BEYTÜLLAHİM



: - Nativity (Yeniden Doğuş) Kilisesi'nin meydanında bulunan dev Noel ağacının tören eşliğinde aydınlatılması - Havai fişek gösterisi - Kilisenin meydanında toplananlar BEYTÜLLAHİM (AA) - Batı Şeria'nın Beytüllahim kentinde, Hazreti İsa'nın doğduğuna inanılan Nativity (Yeniden Doğuş) Kilisesi'nin meydanında bulunan dev Noel Ağacı, dini ayin ve marşlar eşliğinde aydınlatıldı. Vatandaşlar, kutlamalara katılmak için kilise meydanına akın etti. Noel Ağacı'nın aydınlatılması sırasında havai fişek gösterisi yapıldı.

Havai Fişek Gösterisi Havai Fişek 

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