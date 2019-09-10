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10 Eylül 2019 Salı günü yayınlandı
- Batı Şeria’da Şiddetli Çatışmada 25 Filistinli Yaralandı

- Batı Şeria’da Şiddetli Çatışmada 25 Filistinli Yaralandı

İsrail ordusu ile Filistinliler arasında çatışma

( BATI ŞERİA ) - Batı Şeria’da şiddetli çatışmada 25 Filistinli yaralandı BATI ŞERİA

Çatışma Hapishane Gesi Göz Yaşartıcı Gaz İsrail 


- Batı Şeria’nın El Bireh şehrinde, İsrail ordusu ile Filistinliler arasında çıkan şiddetli çatışmada 25 Filistinli yaralandı. Filistin’in Batı Şeria bölgesine bağlı El Bireh şehrinde İsrail hapishanesinde hayatını kaybeden Bessam Essayih için bir araya gelen Filistinliler ile İsrail ordusu arasında şiddetli çatışma yaşandı. Olayda göz yaşartıcı gaz ve plastik kurşun kullanan İsrail askerleri 25 Filistinliyi yaraladı. Filistinliler ellerine alıkları taşla İsrail askerlerine karşılık verdi. İsrail hapishanelerinde aralarında çocuk ve kadınların da olduğu 6 bin 500 Filistinli bulunuyor.
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