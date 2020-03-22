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22 Mart 2020 Pazar günü yayınlandı
-Batı Şeria'da Korona Virüs Nedeniyle Sokağa Çıkma Yasağı İlan Edildi

-Batı Şeria'da Korona Virüs Nedeniyle Sokağa Çıkma Yasağı İlan Edildi

-Filistin Başbakanının yaptığı açıklama

Karantina Yurt Dışı Basın Toplantısı Toplantı Sokağa Çıkma Yasağı 

--Detay

( RAMALLAH ) - Batı Şeria'da korona virüs nedeniyle sokağa çıkma yasağı ilan edildi RAMALLAH

- Filistin Başbakanı Muhammed Iştiyye, korona virüs salgını nedeniyle işgal altındaki Batı Şeria’da bu akşam yerel saatle 22.00’da başlayacak sokağa çıkma yasağı ilan etti. Çin’de ortaya çıkan ve tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüse karşı ülkeler önlemlerini arttırmaya devam ediyor. Filistin Başbakanı Muhammed Iştiyye, işgal altındaki Batı Şeria'da korona virüse karşı yeni tedbirler alındığını duyurdu. Filistin Başbakanı, düzenlediği basın toplantısında korona virüse karşı alınan tedbirler kapsamında işgal altındaki Batı Şeria'da sokağa çıkma yasağı ilan edildiğini belirtirken, yasağın bu akşam yerel saatle 22.00’da başlayacağını duyurdu. Filistin Başbakanı, ilan edilen yasaktan tıp personeli, eczacı, manav ve fırın ustalarının muaf tutulduğunu belirtti.
Filistin Başbakanı, alınan tedbirler kapsamında yurt dışından Filistin'e dönen herkesin 14 günlük karantinaya alınacağını kaydetti.
Filistin Sağlık Bakanlığı, 2’si Gazze Şeridi'nde olmak üzere ülkedeki korona virüs vaka sayısının 59'a yükseldiğini açıkladı.
Bakanlık, korona virüs vakası olan 17 kişinin ise iyileştiğini bildirdi.
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