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31 Mart 2018 Cumartesi günü yayınlandı
Batı Şeria'da İsrail'in 15 Filistinliyi şehit etmesini protesto amacıyla kepenk kapatıldı - RAMALLAH

Batı Şeria'da İsrail'in 15 Filistinliyi şehit etmesini protesto amacıyla kepenk kapatıldı - RAMALLAH



: - Ramallah kenti sokakları ve sokaklardaki Filistinliler - Kepenk kapatan dükkanlarRAMALLAH (AA) - Batı Şeria'da esnaf Gazze Şeridi'nde Filistin Toprak Günü dolayısıyla düzenlenen yürüyüşe katılan Filistinlilere İsrail askerlerince gerçek mermi ile müdahale edilmesi ve 15 Filistinlinin şehit edilmesini protesto etmek amacıyla grev yaptı.Batı Şeria'nın Ramallah kentindeki dükkanlar müdahaleye tepki olarak kepenk indirdi.Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, İsrail askerlerinin abluka altındaki Gazze sınırında dün yaşanan olaylarda 15 Filistinliyi şehit etmesi ve işgal altındaki Batı Şeria’da düzenlenen gösterilere müdahalede orantısız güç kullanması sonucu yaralanan yüzlerce Filistinli için cumartesi gününü yas ilan etmişti.

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