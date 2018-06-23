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23 Haziran 2018 Cumartesi günü yayınlandı
Batı Şeria'da Gazze'ye destek yürüyüşü - RAMALLAH

Batı Şeria'da Gazze'ye destek yürüyüşü - RAMALLAH



: - Yürüyüşe katılan Filistinlilerin sloganlar atarak ilerlemesi - Yürüyüşe katılan Filistinlilerin taşıdıkları dövizler - Yürüyüşe katılan Filistin Ulusal Girişim Hareketi Genel Sekreteri Mustafa el - Bergusi ile röportajİşgal altındaki Batı Şeria'nın Ramallah kentinde, Filistin yönetiminin Gazze'ye uyguladığı yaptırımların kaldırılması talebiyle yürüyüş düzenlendi.
Yüzlerce Filistinlinin katıldığı yürüyüşte "Yaptırımları kaldırın" yazılı dövizler taşındı. Yürüyüşe katılanlar, yıl başında Ramallah 'ta toplanan Filistin Merkez Konseyi'nde alınan kararların uygulanmasını ve hükümetin Gazze'ye uyguladığı yaptırımların kaldırılmasını istedi.Yürüyüşe katılan Filistin Ulusal Girişim Hareketi Genel Sekreteri Mustafa el - Bergusi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, amaçlarının "düşünce ve ifade özgürlüğü ile Gazze'ye yönelik yaptırımların kaldırılması" talebini iletmek olduğunu söyledi.

Bergusi ayrıca, ABD'nin "yüzyılın anlaşması" olarak sunduğu planı kabul etmeyeceklerini bu yürüyüşle bir kez daha ortaya koyduklarını dile getirdi.

Muhabir Allah İfade Özgürlüğü Hükümet İşgal 

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