Batı Şeria'da Filistinli tutuklulara destek gösterisi - RAMALLAH
- Filistinli gençlerin kaya ve taşlarla yolu kapatması - İsrail güçlerinin göstericilere gaz bombasıyla müdahale etmesi - Göstericilerin lastik yakarak ve sapanla taş atarak karşılık vermesiRAMALLAH (AA) - Batı Şeria'nın Ramallah kenti kuzeyindeki Beit El kontrol noktası yakınında toplanan bir grup, İsrail hapishanelerindeki Filistinli tutuklulara destek gösterisi düzenledi. İsrail güçlerinin gösteriye müdahale etmesi üzerine göstericiler, lastik yakarak ve sapanla taş atarak karşılık verdi.
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