Batı Şeria'da ateş hattındaki okul: Burin - NABLUS
: - Burin Lisesinden detay görüntüler - Burin Lisesi Müdürü İbrahim Imran ile röportaj - İsrail askerlerinin okul çevresinde bulunmasıNABLUS (AA) - LÜBABE ZUKAN - Batı Şeria'nın Nablus kentindeki Burin Lisesi, yakınlarında inşa edilen Yahudi yerleşim birimi kaynaklı saldırı ve provokasyonlara maruz kalıyor. İsrail'in, inşası, bölgenin işgalinden önceye dayanan okulun arazisine el koyma çabaları öğrenci, öğretmen ve velileri tedirgin ediyor. Nablus 'un Burin beldesinde yer alan ve 1927'de inşa edilen lise, Yitzhar Yahudi Yerleşim Birimi'ne yakınlığının yanı sıra yerleşimcilerin kullandığı Yitzhar Caddesi'nin yanındaki köyün kenarında yer alıyor. İsrail makamlarının "güvenlik" gerekçesiyle art arda çıkardığı müsadere kararlarının yanı sıra Yahudi yerleşimciler ve İsrail askerleri sık sık okula baskın düzenliyor.Burin Lisesi Müdürü İbrahim Imran, AA muhabirine yaptığı açıklamada, okulun, İsrail'den önce kurulduğuna dikkati çekerek, "Burin, Nablus 'un en eski liselerinden biridir. İsrail'den de önce 1927'de inşa edildi. Filistin hükümetine bağlı, halkın bağışladığı 55 dönüm arazi üzerine inşa edilen okulda 220 öğrenci eğitim - öğretim hayatına devam ediyor." dedi.