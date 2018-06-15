Batı Karadeniz sahilleri tıklım tıklım

-BELEDİYE BAŞKANI YEMENİCİ İLE RÖP

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( DÜZCE -ÖZEL-HD)- Otellerde doluluk oranı yüzde yüze çıktı DÜZCE



- Düzce'nin Akçakoca ilçesinde sahiller tatilcilerin akınına uğradı. 4 günlük Ramazan tatilini fırsat bilen tatilciler, otel ve pansiyonları doldurdu. Batı Karadeniz bölgesi Akçakoca’da 30 kilometrelik sahil şeridinde kumsallar tıklım tıklım doldu. Ramazan Bayramı namazı sonrası plajlara akın eden turistler tatilin tadını çıkarmaya başladı.

Bayramın ilk günü kumsallar dolarken, pansiyon ve otellerde doluluk oranı yüzde yüze çıktığı belirtildi. Akçakoca Belediye Başkanı Cüneyt Yemenici, ilçeye gelen yerli ve yabancı turistlerin bayramlarını kutladı. Yemenici, otel ve pansiyonlarda doluluk oranının yüzde yüze ulaştığını belirterek, ’’İlçemizde Ramazan Bayramı öncesi tüm işletmeler ve belediyemiz hazırlıklarını tamamladı. 4 Günlük tatil ilçemizde belirgin şekilde hissediliyor. İlçemizin tanıtımı için tüm çabaları gösterdik.Ayrıca bu sezon sahillerde boğulma olaylarına yönelik tüm tedbirleri itfaiye ekiplerimiz ve özel idaremiz tarafından alındı. Bu sezon güvenlik önlemlerini tam anlamıyla artırdık’’ diye konuştu.



