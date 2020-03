Batı Karadeniz’in Efes’i 'Konuralp Antik Kenti'nde çalışmalar sürüyor

-Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü ve beraberindeki heyetin kazı çalışmalarını inceleme görüntüsü

-Arkeolog tarafından katılımcılara antik tiyatroyu aktarma görüntüsü

-Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü ile röp

-Konuralp Antik Kenti yazan tabelanın görüntüsü



( DÜZCE )- Başkan Dr. Özlü: “Konuralp Antik Kenti Türkiye’ye tanıtmak istiyoruz” DÜZCE



- Düzce'de bulunan Karadeniz’in tek antik tiyatrosunda kazı çalışmaları devam ediyor. Belediye Başkanı Dr Faruk Özlü, 2 bin 300 yıllık tarihi olan Konuralp Antik Tiyatrosunu Türkiye’ye tanıtmak için çalışmalar yaptıklarını söyledi.



Karadeniz Bölgesinin tek antik tiyatrosu olan ve tarihi 2 bin 300 yıla dayanan Konuralp Antik Tiyatrosu Prusias ad Hypium Antik Kenti Milattan Önce 2. yüzyıla kadar uzanan tarihin yeniden gün yüzüne çıkartılması için Düzce Belediyesi çalışmalar destek vermeye ve kazı çalışmalarını hızlandırılması için çalışmalara başladı.

Düzce Belediyesi personeli tarafından yapılan kazılara Kültür Bakanlığı’ndan 3 arkeolog refakat ediyor. Arkeologlar eşliğinde yapılan kazılarda M.Ö. 2. Yüzyılda Bithyn kolonisine ev sahipliği yapan Konuralp Antik Tiyatrosu sonraki yüzyıllarda da birçok medeniyete ev sahipliği yaptı. Osmanlı Devleti döneminde de yerleşim alanı olarak kullanılan Prusias ad Hypium Antik Kenti’nin yeniden ilk yapıldığı yüzyıldaki haline getirilmesi için Kültür Bakanlığı ve Düzce Belediyesi’nin ortak çalışmaları hızla devam ediyor. Bu kapsamda Düzce belediyesi kazılarda çalışmak üzere personellerini antik Tiyatro’da görevlendirirken, Kültür Bakanlığı’na bağlı arkeologlarla da çıkan eserler hem kayıt altına alınıyor hem de kontrollü kazı yapılması sağlanıyor. Yapılan kazıları yerinde görmek için Antik Tiyatro kazı alanına giden Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, Prusias ad Hypium Antik Kenti kazı çalışmaları alanında kazı çalışmaları hakkında bilgi aldı. Arkeologlardan kazı bulguları ve yapılan kazılar hakkında bilgiler alan Dr. Faruk Özlü; “ Bu kazılara çok ciddi önem veriyoruz. Şu anda 30 kişi var burada. Bugün çalışan. Bu sayı artacak 50-60 hatta 100’e kadar çıkacak. Kazı çalışmalarında hızlanıyoruz. Bu iş yaklaşık 1 ay olmadı. 15 gün önce başladık. Güzel bir çadır kurduk. Gelenlerin rahatlatmak için onlara çay kahve ikram etmek için. Birde Belediyemizde seçtiğimiz personeli burada görevlendiriyoruz. Bugün burada 30 personelimiz var. Bu sayı önümüzdeki günlerde 50 ve 100’e kadar çıkacak. Ayrıca bizim Belediyemizdeki her bir birim, haftada bir gün buraya gelecek. Kazı çalışmalarına destek verecek. Burayı biz önemsiyoruz. Çünkü burası bölgenin en tarihi yeri. Burada bir tarih var. Bu tarihi gün ışığına çıkaracağız. Bütün Türkiye’nin her tarafından buraya kazı yapmaya gelecekler. Güzel bir tanıtım çalışması yapacağız. Düzce’nin her tarafından buraya kazıya gelecekler. Sürekli burada işin başında arkeologlarımız var. Üniversitemizden danışman hocalarımız var. Onlar dönüşümlü olarak geliyorlar. Belediyemizden de bir arkadaşımızın liderliğinde burada kazılara destek oluyoruz” dedi.

“İlginç bulgular var” Kazı çalışması esnasında tarihi eser olarak ilginç bulgular bulduklarını dile getiren Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü: “ İlginç bulgular var bunları zamanı geldiğinde açıklayacağız. Kültür ve Turizm Bakanlığının kuralları var. O kurallara göre bunlar inceleniyor. Kayda girdikten sonra bunları açıklayacağız” dedi.

“Gönüllü Destek verecekler” Kazı çalışmaları için bir program hazırladıklarını dile getiren Dr. Özlü: “Bir çadır kurduk gelenleri misafir edebilmek için. Bir program hazırlıyoruz, bu program dahilinde Düzce’de ki okullar, Düzce’de ki diğer birimler devletin kurumları sivil toplum kuruluşlarına bir program yapacağız. O program dahilinde arkadaşlarımız gelecek, vatandaşlarımız gelecekler burada kazılara gönüllü destek verecekler” diye konuştu.

“Bu değeri bütün Türkiye’ye anlatmak istiyoruz” Batı Karadeniz Bölgesi’nde antik kentin tek olduğunu vurgulayan Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü şunları söyledi; “Burasını bütün Türkiye’ye tanıtmalıyız. Burası çok değerli bir yer Düzce’nin değeri. Üzerinde bulunduğumuz yapı 2 bin 300 yıllık yapı. Bu bölgede Batı Karadeniz Bölgesi’nin tek antik tiyatrosu. Burası Batı Karadeniz’in Efes’i. Burası çok kıymetli bir yer. İçinde bulunduğumuz yerin kıymetini değerini bütün Türkiye’ye anlatmak istiyoruz.”



