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13 Aralık 2019 Cuma günü yayınlandı
Batı Karadeniz'deki 'levrek kıtlığında' 3 balık, 1600 liraya alıcı buldu - DÜZCE

Batı Karadeniz'deki 'levrek kıtlığında' 3 balık, 1600 liraya alıcı buldu - DÜZCE

Batı Karadeniz'deki "levrek kıtlığında" 3 balık, 1600 liraya alıcı buldu - DÜZCE - Balık tezgahından detaylar - Balıkçı Yavuz Tuzcuoğlu ile röportajDÜZCE (AA) - Düzce 'nin Akçakoca ilçesinde balıkçıların ağına takılan 3 levrek, 1600 liraya satıldı.Batı Karadeniz bölgesinin önemli limanlarından Akçakoca'da sabah saatlerinde denize açılan balıkçılar, bu yıl nadiren avlanan 3 levrek balığıyla döndü.Balıkçı Yavuz Tuzcuoğlu, birkaç gündür denizde levrek görüldüğünü belirterek, "Levrekler 5 kilo civarında. Kilosu da 110 - 120 lira civarında değişiyor. Bugün 3 levrek vardı." dedi.
Levreği restoranların tercih ettiğini anlatan Tuzcuoğlu, "Levrek balığı güzel memnunuz. Bu gördüğünüz balık 550 lira. Ağırlık olarak 5,5 kilogram civarı. 3 balığı 1600 liraya sattık." diye konuştu.

Gesi 

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