Batı Karadeniz'de toz taşınımı - BOLU İzle

- Üzerleri çamur kaplanmış olan araçlardan görüntüler - Vatandaşların araçlarını yıkamasıBOLU/KARABÜK/BARTIN/DÜZCE (AA) - Etkili olan lodos, Kuzey Afrika'dan taşıdığı tozu Batı Karadeniz illerinin üzerine bıraktı.Kuzey Afrika kaynaklı toz taşınımının ardından Bolu kent merkezinde önceki gün başlayan ve gece aralıklarla devam eden sağanakla birlikte araçların üzeri çamurla kaplandı.Sabah saatlerinde işe gitmek için evlerinden çıkan ve araçlarının çamurla kaplandığı gören vatandaşlar, yıkama istasyonlarının önünde kuyruk oluşturdu.Kuyrukta bekleyen Orhan Efe, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sabah saatlerinde işe gitmek için evden çıktığında aracının çamurla kaplı olduğunu gördüğünü söyledi.
Aracını yıkamak için istasyona geldiğini anlatan Efe, geçen yıl da benzer durumla karşılaştıklarını hatırlattı.