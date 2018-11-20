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20 Kasım 2018 Salı günü yayınlandı
Batı Karadeniz'de sis - ZONGULDAK

Batı Karadeniz'de sis - ZONGULDAK

- Karayolundan sis ve araç görüntüleriBatı Karadeniz'de sis - Zonguldak 'ta sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 30 metreye kadar düştüZONGULDAK (AA) - Zonguldak 'ta yoğun sis nedeniyle görüş mesafesinin yer yer 30 metreye kadar düşmesi, ulaşımı etkiledi.Kentte sabah saatlerinden itibaren yoğunluğunu arttıran sis, özellikle Zonguldak - İstanbul kara yolunda görüş mesafesini azalttı.Bazı bölgelerde sis yüzünden görüş mesafesinin yer yer 30 metreye kadar düşmesi nedeniyle sürücüler, kara yolunda ilerlemekte güçlük çekti.Trafik ekipleri sürücüleri hız yapmamaları ve takip mesafesini korumaları konusunda uyarıyor.Hava sıcaklığının 13 derece olduğu kentte, sisin gün boyunca aralıklarla etkili olması bekleniyor.

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