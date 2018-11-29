Batı Karadeniz'de kuvvetli rüzgar - ZONGULDAK

: - Dalgalardan detaylarBatı Karadeniz'de kuvvetli rüzgarZONGULDAK - Etkili olan kuvvetli rüzgar yaşamı olumsuz etkiledi. - Zonguldak Karadeniz'de etkili olan rüzgarda yüksekliği 5 metreye ulaşan dalgalar, Zonguldak Limanı'ndaki mendireği aştı.Kentte saatteki hızı 36 kilometreye ulaşan rüzgar nedeniyle balıkçılar ve Ro - Ro gemileri denize açılamadı.Bu arada sağanak ve rüzgarın, aralıklarla etkisini sürdüreceği bildirildi. Sağanak nedeniyle kent merkezinden geçen Acılık Deresi'nden sürüklenen çöpler de liman içinde kirlilik oluşturdu.