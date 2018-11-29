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29 Kasım 2018 Perşembe günü yayınlandı
Batı Karadeniz'de kuvvetli rüzgar - DÜZCE Haberi

Batı Karadeniz'de kuvvetli rüzgar - DÜZCE Haberi

- Denizden detaylar - Liman içinden detaylarBatı Karadeniz'de kuvvetli rüzgar - Bartın, Düzce ve Zonguldak'ta saatteki hızı 60 kilometreyi bulan kuvvetli rüzgar nedeniyle dalga boyu 5 metreye ulaştı, balıkçılar denize açılamadıBARTIN/ZONGULDAK/DÜZCE (AA) - Bartın, Düzce ve Zonguldak'ta etkili olan kuvvetli rüzgar yaşamı olumsuz etkiledi.Bartın'ın Amasra ilçesinde saatteki hızı 50 kilometreye ulaşan rüzgar nedeniyle yaklaşık 4 metrelik dalgalar oluştu. Mendireği aşan dalgalar nedeniyle balıkçı tekneleri ve yük gemileri, Amasra Limanı'na sığındı.Limanda bazı balıkçıların da teknelerini güçlükle bağlamaya çalıştığı görüldü.
Amasra Belediyesinden, vatandaşların Büyük Liman mevkisindeki mendireğe yaklaşmamaları konusunda uyarıda bulunuldu.Vatandaşların cep telefonları ve fotoğraf makineleriyle dalgaları görüntülemeye çalıştığı ilçede, belediye ekipleri dalga sebebiyle mendireğin bulunduğu Büyük Liman mevkisini araç ve yaya girişine kapattı.Öte yandan Kurucaşile ilçesinde de rüzgar yüzünden kıyıya sürüklenen 2 balıkçı teknesi karaya oturdu. - ZonguldakKaradeniz'de etkili olan rüzgarda yüksekliği 5 metreye ulaşan dalgalar, Zonguldak Limanı'ndaki mendireği aştı.Kentte saatteki hızı 36 kilometreye ulaşan rüzgar nedeniyle balıkçılar ve Ro - Ro gemileri denize açılamadı.Bu arada sağanak ve rüzgarın, aralıklarla etkisini sürdüreceği bildirildi.
Sağanak nedeniyle kent merkezinden geçen Acılık Deresi'nden sürüklenen çöpler de liman içinde kirlilik oluşturdu. - Düzce Düzce 'nin Akçakoca ilçesinde saatteki hız 60 kilometreyi bulan kuvvetli rüzgar yaşamı olumsuz etkiledi.Sabah saatlerinde etkisini artıran rüzgar nedeniyle dalga boyu da 5 metreyi aştı. Kuvvetli rüzgar nedeniyle balıkçılar denize açılamazken, bazı balıkçılar liman içindeki teknelerini güvenli bölgeye aldı.Meteoroloji yetkililerinden alınan bilgiye göre, rüzgar etkisini birkaç gün daha sürdürecek.

Gard Bağlama Balıkçı Teknesi Güvenli Bölge Bild 

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